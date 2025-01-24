Россия на фронте имеет продвижение сразу в трех областях возле семи населенных пунктов, – DeepState
Продолжается ожесточенная борьба на фронте. К сожалению, российской армии удалось продвинуться еще вблизи нескольких населенных пунктов.
Продвижение оккупантов зафиксировано в трех областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Враг продвинулся возле Торецка, Покровска и в Курской области: анализ карт фронта от ISW
Изменения на фронте по состоянию на 24 января
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий в ночь на 24 января. Российские оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
На Донецком направлении зафиксировано продвижение врага в поселке Великая Новоселка, а также возле Дачного, Удачного и Новоелизаветовки.
Враг продвинулся в Великой Новоселке: смотрите на карте
Россия продвинулась возле Дачного: смотрите на карте
Оккупанты имеют продвижение возле Удачного: смотрите на карте
Россия продвинулась возле Новоелизаветовки: смотрите на карте
Также фиксируется продвижение оккупантов возле Макеевки в Луганской области.
Враг продвинулся возле Макеевки: смотрите на карте
Возле Табаевки и Западного на Харьковщине также зафиксировали продвижение врага.
Россия имеет продвижение возле Табаевки: смотрите на карте
Оккупанты продвинулись возле Западного: смотрите на карте