Россияне захватили Дарьино Курской области: DeepState пишет о продвижении еще в 4 местах

Российская армия продолжает попытки выбить Вооруженные Силы из Курской области. К сожалению, врагу удалось захватить село Дарьино.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Заметим, что Дарьино расположено примерно в 3,5 километра от границы с Украиной.

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Что изменилось на фронте за сутки

Так, аналитики сообщают, что россиянам удалось отбить Дарьино Курской области. Добавим, что это село было одним из населенных пунктов, которые украинская армия взяла под контроль в первый день Курской операции.

Российская армия также продвинулась возле Плехово Курской области.

Актуальная линия боевого столкновения на Курщине: смотрите на карте

Кроме этого, к сожалению, врагу удалось достичь успеха у Торецка

Что происходит в Торецке и в окрестностях: смотрите на карте

Успехи российского оккупанта также зафиксированы возле Петровки и в Нелиповке.

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