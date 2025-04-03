Россияне продвинулись на Донетчине и в Запорожской области: обновление карты DeepState

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Враг продолжает наступать и пытается захватить украинские земли.

Оккупантам удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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В каких населенных пунктах продвинулась российская армия

Россия продолжает наступать. Утром 3 апреля аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Согласно ей, российским военным удалось продвинуться в Пятихатках в Запорожской области.

Враг продвинулся в Пятихатках: смотрите на карте

Кроме этого, также зафиксировано продвижение врага в Андреевке, Донецкой области.

Россияне продвинулись в Андреевке: ситуация на карте

Отметим, что ранее российской армии удалось продвинуться возле трех населенных пунктов в Донецкой области. В ночь на 31 марта в DeepState сообщили, что враг имел успехи в Розливе на Кураховском направлении, возле Пантелеймоновки на Покровском и Нового на Лиманском.