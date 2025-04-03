Окупантам вдалося просунутися у кількох населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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У яких населених пунктах просунулася російська армія

Росія продовжує наступати. Зранку 3 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, російським військовим вдалося просунутися в П'ятихатках у Запорізькій області.

Ворог просунувся в П'ятихатках: дивіться на карті

Окрім цього, також зафіксовано просування ворога в Андріївці, що на Донеччині.

Росіяни просунулися в Андріївці: ситуація на карті

Зазначимо, що раніше російській армії вдалося просунутися біля трьох населених пунктів у Донецькій області. У ніч на 31 березня в DeepState повідомили, що ворог мав успіхи в Розливі на Курахівському напрямку, біля Пантелеймонівки на Покровському та Нового на Лиманському.