Россияне продвинулись в Донецкой и Курской областях, продолжаются бои: карта DeepState за 4 марта
Продолжается ожесточенная борьба украинской армии против российских оккупантов. К сожалению, россияне снова продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Один из них на Курском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Изменения на фронте по состоянию на 4 марта
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 4 марта.
По их данным враг продвинулся возле двух населенных пунктов в Донецкой области, а также Курской области.
Так, россияне имеют успехи у Бурлацкого и Лебедевки.
Враг продвинулся возле Бурлацкого: смотрите на карте
Россия имеет продвижение у Лебедевки: смотрите на карте
Также аналитики уточнили ситуацию в Песчаном на Покровском направлении.
Уточнена линия соприкосновения в Песчаном: смотрите на карте
Также в Deep State сообщают о боях южнее Камышевки на Курщине.
Продолжаются бои возле Камышевки: смотрите на карте
Напомним, что в Институте изучения войны в отчете за 3 марта сообщают о безуспешных попытках россиян прорвать границу Украины на Сумщине. В то же время ВСУ успешно продвигаются на Покровском направлении.