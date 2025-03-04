Россияне продвинулись в Донецкой и Курской областях, продолжаются бои: карта DeepState за 4 марта

Продолжается ожесточенная борьба украинской армии против российских оккупантов. К сожалению, россияне снова продвинулись возле нескольких населенных пунктов.

Один из них на Курском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Изменения на фронте по состоянию на 4 марта

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий днем 4 марта.

По их данным враг продвинулся возле двух населенных пунктов в Донецкой области, а также Курской области.

Так, россияне имеют успехи у Бурлацкого и Лебедевки.

Враг продвинулся возле Бурлацкого: смотрите на карте

Россия имеет продвижение у Лебедевки: смотрите на карте

Также аналитики уточнили ситуацию в Песчаном на Покровском направлении.

Уточнена линия соприкосновения в Песчаном: смотрите на карте

Также в Deep State сообщают о боях южнее Камышевки на Курщине.

Продолжаются бои возле Камышевки: смотрите на карте

Напомним, что в Институте изучения войны в отчете за 3 марта сообщают о безуспешных попытках россиян прорвать границу Украины на Сумщине. В то же время ВСУ успешно продвигаются на Покровском направлении.