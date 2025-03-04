Один із них на Курському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Біля Костянтинополя тривають важкі бої: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на фронті
Зміни на фронті станом на 4 березня
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 4 березня.
За їхніми даними ворог просунувся біля двох населених пунктів на Донеччині, а також Курщині.
Так, росіяни мають успіхи біля Бурлацького та Лебедівки.
Ворог просунувся біля Бурлацького: дивіться на карті
Росія має просування біля Лебедівки: дивіться на карті
Також аналітики уточнили ситуацію у Піщаному на Покровському напрямку.
Уточнено лінію зіткнення в Піщаному: дивіться на карті
Окрім того, у Deep State повідомляють про бої південніше Камишівки на Курщині.
Тривають бої біля Камишівки: дивіться на карті
Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни у звіті за 3 березня повідомляють про безуспішні спроби росіян прорвати кордон України на Сумщині. Водночас ЗСУ успішно просуваються на Покровському напрямку.