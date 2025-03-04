Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". Росіяни намагаються користуватися своєю чисельною перевагою та розвивають наступ далі.

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Вороги просунулися до оборони ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник атакував штурмовими групами та дійшов до оборонних порядків українських захисників у районі Костянтинополя та Скудного.

Тривають важкі бої із загарбницькою армією,

– повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Ситуація біля Костянтинополя: показуємо на карті

Ситуація на інших напрямках фронту

Російські війська отримали відсіч ЗСУ на Харківському напрямку. Ворог намагався пройти до Бочкового. Зазнавши безповоротних втрат, окупанти відступили на вихідний рубіж.

Росіяни намагалися перейти через річку Оскіл на Куп’янському напрямку. Групи окупантів наступали в напрямку Колодязного та неподалік Новоосинового та Загризового. Сили оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку штурмові групи російської армії хотіли атакувати укріплення українських військ біля Нового, Новолюбівки, Новомихайлівки та Ямполівки. На цій території окупанти успіхів не мали.

На Сіверському напрямку відбито ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська проводили штурми в районах Ступочок та Торецька. Вороги застосовували мототехніку, щоб доправити свій особовий склад. Активні атаки росіян продовжувалися в Часовому Яру та Торецьку. Там підрозділи ЗСУ не допустили погіршення тактичного положення.

На Покровському напрямку окупанти наступали біля населених пунктів Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка. У напрямку Надіївки росіяни переміщувалися на автомобільній техніці та баггі. Українські оборонці завдали по них вогневого удару, внаслідок чого 6 автомобілів окупантів були знищені, а їхня атака зупинилася.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 1340 російських військових, 3 ворожих танки, 86 БпЛА і 101 одиницю автомобільної техніки.