Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця". Росіяни намагаються користуватися своєю чисельною перевагою та розвивають наступ далі.
Дивіться також Очікують перемир'я: росіяни відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області
Вороги просунулися до оборони ЗСУ
На Новопавлівському напрямку противник атакував штурмовими групами та дійшов до оборонних порядків українських захисників у районі Костянтинополя та Скудного.
Тривають важкі бої із загарбницькою армією,
– повідомили в ОСУВ "Хортиця"
Ситуація біля Костянтинополя: показуємо на карті
Ситуація на інших напрямках фронту
- Російські війська отримали відсіч ЗСУ на Харківському напрямку. Ворог намагався пройти до Бочкового. Зазнавши безповоротних втрат, окупанти відступили на вихідний рубіж.
- Росіяни намагалися перейти через річку Оскіл на Куп’янському напрямку. Групи окупантів наступали в напрямку Колодязного та неподалік Новоосинового та Загризового. Сили оборони відбили всі атаки противника.
- На Лиманському напрямку штурмові групи російської армії хотіли атакувати укріплення українських військ біля Нового, Новолюбівки, Новомихайлівки та Ямполівки. На цій території окупанти успіхів не мали.
- На Сіверському напрямку відбито ворожу атаку в районі Білогорівки.
- На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська проводили штурми в районах Ступочок та Торецька. Вороги застосовували мототехніку, щоб доправити свій особовий склад. Активні атаки росіян продовжувалися в Часовому Яру та Торецьку. Там підрозділи ЗСУ не допустили погіршення тактичного положення.
- На Покровському напрямку окупанти наступали біля населених пунктів Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка. У напрямку Надіївки росіяни переміщувалися на автомобільній техніці та баггі. Українські оборонці завдали по них вогневого удару, внаслідок чого 6 автомобілів окупантів були знищені, а їхня атака зупинилася.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ ліквідували 1340 російських військових, 3 ворожих танки, 86 БпЛА і 101 одиницю автомобільної техніки.