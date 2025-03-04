Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Россияне пытаются пользоваться своим численным преимуществом и развивают наступление дальше.

Смотрите также Ожидают перемирия: россияне отказываются идти на штурм островов в Херсонской области

Враги продвинулись к обороне ВСУ

На Новопавловском направлении противник атаковал штурмовыми группами и дошел до оборонительных порядков украинских защитников в районе Константинополя и Скудного.

Продолжаются тяжелые бои с захватнической армией,

– сообщили в ОСГВ "Хортица"

Ситуация возле Константинополя: показываем на карте

Ситуация на других направлениях фронта

Российские войска получили отпор ВСУ на Харьковском направлении. Враг пытался пройти к Бочковому. Понеся безвозвратные потери, оккупанты отступили на исходный рубеж.

Россияне пытались перейти через реку Оскол на Купянском направлении. Группы оккупантов наступали в направлении Колодезного и неподалеку Новоосиново и Загрызово. Силы обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении штурмовые группы российской армии хотели атаковать укрепления украинских войск у Нового, Новолюбовки, Новомихайловки и Ямполовки. На этой территории оккупанты успехов не имели.

На Северском направлении отражена вражеская атака в районе Белогоровки.

На Краматорском и Торецком направлениях российские войска проводили штурмы в районах Ступочек и Торецка. Враги применяли мототехнику, чтобы доставить свой личный состав. Активные атаки россиян продолжались в Часовом Яру и Торецке. Там подразделения ВСУ не допустили ухудшения тактического положения.

На Покровском направлении оккупанты наступали возле населенных пунктов Луч, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Удачное, Преображенка и Андреевка. В направлении Надиевки россияне перемещались на автомобильной технике и багги. Украинские защитники нанесли по ним огневой удар, в результате чего 6 автомобилей оккупантов были уничтожены, а их атака остановилась.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1340 российских военных, 3 вражеских танка, 86 БпЛА и 101 единицу автомобильной техники.