Россия продвинулась в Богоявленке и в нескольких других селах Донецкой области, – DeepState
Россия продолжает давить на Востоке Украины. Врагу удалось продвинуться в нескольких селах Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState. Ночью 29 октября они обновили карту боевых действий.
Смотрите также Враг штурмует Селидово и приближается к Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Карта DeepState обновилась
Враг продвинулся в Новоселидовке, Богоявленке, Катериновке, возле Острого и Шахтерского,
– отметили в DeepState.
Заметим, что Новоселидовка расположена в Покровском районе и относится к Кураховской городской громаде.
Россияне продвинулись в Новоселидовке: смотрите на карте
Богоявленка – село Угледарской городской громады Волновахского района.
Враг имеет продвижение в Богоявленке: смотрите на карте
Екатериновка – село Марьинской городской громады Покровского района. Расположено неподалеку от Угледара.
Что происходит в Катериновке: смотрите на карте
Острое – поселок Кураховской городской громады Покровского района.
Враг продвинулся возле Острого: смотрите на карте
Шахтерское – село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района.
Продвижение россиян возле Шахтерского: смотрите на карте