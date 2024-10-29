Россия продвинулась в Богоявленке и в нескольких других селах Донецкой области, – DeepState

Россия продолжает давить на Востоке Украины. Врагу удалось продвинуться в нескольких селах Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Ночью 29 октября они обновили карту боевых действий.

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Карта DeepState обновилась

Враг продвинулся в Новоселидовке, Богоявленке, Катериновке, возле Острого и Шахтерского,

– отметили в DeepState.

Заметим, что Новоселидовка расположена в Покровском районе и относится к Кураховской городской громаде.

Россияне продвинулись в Новоселидовке: смотрите на карте

Богоявленка – село Угледарской городской громады Волновахского района.

Враг имеет продвижение в Богоявленке: смотрите на карте

Екатериновка – село Марьинской городской громады Покровского района. Расположено неподалеку от Угледара.

Что происходит в Катериновке: смотрите на карте

Острое – поселок Кураховской городской громады Покровского района.

Враг продвинулся возле Острого: смотрите на карте

Шахтерское – село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района.

Продвижение россиян возле Шахтерского: смотрите на карте