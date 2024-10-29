Про це повідомили аналітики DeepState. Вночі 29 жовтня вони оновили карту бойових дій.

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Карта DeepState оновилася

Ворог просунувся у Новоселидівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського,

– зазначили в DeepState.

Зауважимо, що Новоселидівка розташована у Покровському районі та належить до Курахівської міської громади.

Росіяни просунулися у Новоселидівці: дивіться на карті

Богоявленка – село Вугледарської міської громади Волноваського району.

Ворог має просування у Богоявленці: дивіться на карті

Катеринівка – село Мар'їнської міської громади Покровського району. Розташоване неподалік Вугледару.

Що відбувається у Катеринівці: дивіться на карті

Гостре – селище Курахівської міської громади Покровського району.

Ворог просунувся біля Гострого: дивіться на карті

Шахтарське – село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району.

Просування росіян біля Шахтарського: дивіться на карті