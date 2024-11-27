Россияне оккупировали Новоселидовку и Петровку: карта DeepState

Российские войска продолжают давить на фронте. В частности, врагу удалось оккупировать Новоселидовку и Петровку в Донецкой области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Также россияне продвинулись вблизи 12 населенных пунктов.

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Где зафиксировано продвижение россиян на фронте

Аналитики обновили карту ночью 27 ноября. По их данным, россиянам удалось оккупировать несколько населенных пунктов в Донецкой области. Также есть продвижение на Кураховском, Времовском, Торецком и Покровском направлениях.

Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлинска, Желтого, Пустынки, Пушкино, Раздольного, Разлива, Веселого Гая, Ровнополя, Сонцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово,

– говорится в сообщении.

Россияне оккупировали Новоселидовку: смотрите на карте

Враг захватил Петровку: смотрите на карте

Оккупанты продвигаются вблизи Новомлинска: смотрите на карте

Какова ситуация вблизи Желтого: смотрите на карте

Враг пытается захватить Пустынки: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Пушкино: смотрите на карте

Какая ситуация вблизи Раздольного: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Разлива: смотрите на карте

Враг имел успех вблизи Веселого Гая: смотрите на карте

Что происходит возле Ровнополя: смотрите на карте

Зафиксировано продвижение врага возле Сонцовки: смотрите на карте

Враг имел успех вблизи Круглявки: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Берестка: смотрите на карте

Оккупанты имели успех неподалеку Курахово: смотрите на карте