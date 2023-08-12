Враг пытался вернуться в Урожайное, отражены наступления россиян на Востоке: карта боев за 12 августа

12 августа 2023, 08:31
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Генштаб ВСУ

Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины, сосредотачивая свои силы на нескольких направлениях. В то же время, украинские военные сдерживают противника и развивают свое наступление.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, среди которых Лимано-Купянский и Бахмутский.

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На каких направлениях наступают оккупанты

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиаудары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев на Купянском направлении

На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев на Авдеевском направлении

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий в районе Марьинки

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Карта боев на Шахтерском направлении

ВСУ наступают на Юге

На Запорожском направлении враг нанес авиаудары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
Автор: Михайло Гема