Враг пытался вернуться в Урожайное, отражены наступления россиян на Востоке: карта боев за 12 августа

Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины, сосредотачивая свои силы на нескольких направлениях. В то же время, украинские военные сдерживают противника и развивают свое наступление.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, среди которых Лимано-Купянский и Бахмутский.

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На каких направлениях наступают оккупанты

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиаудары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев на Купянском направлении

противник нанес авиаудары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев на Авдеевском направлении

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий в районе Марьинки

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Карта боев на Шахтерском направлении

ВСУ наступают на Юге

враг нанес авиаудары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.