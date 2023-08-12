Враг пытался вернуться в Урожайное, отражены наступления россиян на Востоке: карта боев за 12 августа
12 августа 2023, 08:31Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают наступать на Востоке Украины, сосредотачивая свои силы на нескольких направлениях. В то же время, украинские военные сдерживают противника и развивают свое наступление.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, среди которых Лимано-Купянский и Бахмутский.
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На каких направлениях наступают оккупантыНа Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиаудары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боев на Купянском направленииНа Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Зализнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
Карта боев на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.
Карта боевых действий в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
Карта боев на Шахтерском направлении