Сил обороны продвинулись на Донеччине, а Россия – в Запорожской области: обзор фронта от ISW

Бои 13 и 14 декабря продолжались на разных направлениях фронта. Украинские защитники продвинулись на Константиновском направлении, а российские войска - на Гуляйпольском.

Какая ситуация на фронте?

На севере Сумской области россияне 14 декабря атаковали в районах Алексеевки, Садков и в направлении Мирополья, однако без результата. Подобная ситуация сложилась и на Харьковской области. Там противник штурмовал вблизи Липцов, Волчанска и прилегающих населенных пунктов, однако успехов не достиг.

Как сообщили аналитики, на Купянском направлении враг не продвинулся, хотя и атаковал в направлении Моначиновки, возле Петропавловки, Песчаного и Купянска-Узлового. В то же время российские источники заявляли об украинских контратаках к западу от города.

Продвижений ни одной стороны возле Боровой 14 декабря не зафиксировали. Россияне атаковали на Славянско-Лиманском направлении, но тоже не продвинулись вперед.

На Северском направлениях российская армия также пыталась наступать, но изменений не зафиксировали. Бои шли вокруг Среднего, Новоселовки, Лимана и в пределах Северска, вблизи Озерного, Ямполя и других городов и сел.

Изменения на фронте на 15 декабря / Карты ISW

Аналитики утверждают, что украинские защитники недавно имели успех в Константиновско-Дружковской агломерации. Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении ВСУ в восточной части Константиновки.

Кроме того, россияне атаковали у Константиновки, Часового Яра, Майского, Веролюбовки, Плещеевки и к югу от Дружковки.

На Покровском, Добропольском и Александровском направлениях российские атаки также не принесли результатов.

На юге Запорожской области враг продолжал наступать. В районе Гуляйполя зафиксировано локальное продвижение российских оккупантов.

На Херсонском направлении бои продолжались преимущественно на островах в дельте Днепра, без изменений для линии фронта.

Ситуация на фронте на 15 декабря / Карты ISW

