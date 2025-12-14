Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Спутниковые кадры свидетельствуют о том, что украинцы проводят зачистки от врага в частности в центре Купянска.

Правда ли, что россияне фактически захватили Купянск?

Украинские защитники до сих пор удерживают юго-запад Купянска. Это усложнило возможность контроля россиян над всем городом. Сейчас в части населенного пункта находятся несколько российских диверсионно-разведывательных групп, больше всего их в северной и западной частях.

Аналитики пишут, что начальник штаба одного из батальонов ВСУ отметил, что враг проводит попытки зайти пешком в Купянск. В то же время российские "военкоры" говорят, что украинцы продвинулись в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска. Чуть дальше – вблизи Мирового и Радьковки якобы еще продолжаются бои.

Вражеские журналисты также признают потерю Россией Радьковки и двух других позиций южнее села.

Напомним! Контрнаступление в районе Купянска началось в сентябре 2025 года, когда у города активно накапливались оккупанты. Россияне комментировали это, говоря, что их армия осуществила "значительное продвижение".

Однако российская армия все же закрепилась на нескольких точках в городе и захватили позицию к северу от Купянска. Эксперты говорят, что это ухудшило ситуацию для обороны украинских войск стала критической.

Журналист Юрий Бутусов, Силы обороны в течение осенних месяцев освобождали села возле Купянска: Тищенковку – до 24 сентября, Кондрашовку – до 9 октября, а Радьковку – до 11 октября. Так украинцы вышли на правый берег реки Оскол и до 21 октября перерезали наземные линии связи врага.

Что происходит в районе Купянска?