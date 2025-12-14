Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Супутникові кадри свідчать про те, що українці проводять зачистки від ворога зокрема в центрі Куп'янська.

Чи правда, що росіяни фактично захопили Куп'янськ?

Українські захисники досі утримують південний захід Куп'янська. Це ускладнило можливість контролю росіян над всім містом. Наразі в частині населеного пункту перебувають кілька російських диверсійно-розвідувальних груп, найбільше їх у північній і західній частинах.

Аналітики пишуть, що начальник штабу одного з батальйонів ЗСУ зазначив, що ворог проводить спроби зайти пішки в Куп'янськ. Водночас російські "воєнкори" кажуть, що українці просунулися до мікрорайону Ювілейний та на північний захід від Куп’янська. Трішки далі – поблизу Мирового та Радьківки нібито ще тривають бої.

Ворожі журналісти також визнають втрату Росією Радьківки та двох інших позицій південніше від села.

Нагадаємо! Контрнаступ в районі Куп'янська почався у вересні 2025 року, коли біля міста активно накопичувалися окупанти. Росіяни коментували це, говорячи, що їхня армія здійснила "значне просування".

Однак російська армія все ж закріпилася на кількох точках у місті та захопили позицію на північ від Куп’янська. Експерти кажуть, що це погіршило ситуацію для оборони українських військ стала критичною.

Журналіст Юрій Бутусов, Сили оборони протягом осінніх місяців звільняли села біля Куп'янська: Тищенківку – до 24 вересня, Кіндрашівку – до 9 жовтня, а Радьківку – до 11 жовтня. Так українці вийшли на правий берег річки Оскіл і до 21 жовтня перерізали наземні лінії зв’язку ворога.

Що відбувається в районі Куп'янська?