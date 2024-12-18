Десятки штурмов возле Покровска, почти полсотни атак на Курщине: карта боевых действий на 18 декабря

В Украине продолжаются 1029 сутки полномасштабной войны, которую ведет Россия, ситуация на фронте остается напряженной. Враг активно пользуется преимуществом в живой силе и технике, проводит десятки атак и штурмов.

Но и Силы обороны дают отпор противнику, сдерживая наступление российских сил на тех или иных участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также Еще более 1500 оккупантов и 30 единиц техники: потери России на 18 декабря

Что происходит на фронте

Согласно обнародованной информации, в целом за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 199 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг 4 раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Волчанск, применяя штурмовую авиацию.

Враг не оставляет Волчанск: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 5 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, применяя авиацию, вблизи Зеленого Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

Оккупанты атакуют возле Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 9 атак противника вблизи Григорьевки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки состоялось 3 боевых столкновения в районе населенных пунктов Часовой Яр и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 7 атак в сторону Торецка, активно используя бомбардировочную авиацию.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новооленевки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

Враг штурмует возле Нового Труда: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Дачного, Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Янтарного.

Россияне атакуют в направлении Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 27 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

Противник продвигается возле Сухих Ялов: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении 4 раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки на Курском направлении наши защитники отбили 49 вражеских атак, враг совершил около пятисот артиллерийских обстрелов, нанес восемь авиаударов, сбросив 10 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.