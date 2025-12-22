ВСУ продвинулись на Белгородщине и возле Покровска: отчет и карты ISW
- ВСУ продвинулись в приграничном районе Белгородской области и на Покровском направлении, в частности вдоль трассы Селидово – Покровск.
- Российские войска проводили атаки на нескольких направлениях, включая Луганщину, Купянское и Лиманское направления, но не достигли значительных успехов.
И российская, и украинская стороны за сутки имели успехи на фронте. Геолокационные кадры указывают на большое количество операций в Донецкой, Сумской областях и на Юге Украины.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также Жители Грабовского отказались эвакуироваться, – Сумская ОВА о похищенных гражданских
Как изменилась линия фронта?
Украинские войска недавно осуществили наступление в приграничном районе Белгородской области. Защитники прошли в лесную местность до пограничного Мухино.
Россияне действовали у Алексеевки, однако контроль над населенным пунктом не изменился. Также враг атаковал в Курской и Сумской областях, в частности у Кондратовки, Варачино, Грабовского и в направлении Рясного.
Оккупанты провели атаки на Харьковщине вблизи Сотницкого Казачка, Волчанска, Вильчи, Прилипки и Избицкого.
Российские войска на Купянском направлении на днях атаковали в районе Петропавловки, Степной Новоселовки, Куриловки, Глушковки и Песчаного.
Враг имел успехи на ЛУганщине у Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Богуславки, Новоегоровки, Ольговки и Нововодяного, а также в направлении Дружелюбовки и Степного.
На Лиманском направлении россияне провели боевые действия в пределах Лимана, возле Среднего, в направлении Дробышева, Корового Яра, Редкодуба, Ставок, Колодезей и Заречного.
Оккупанты осуществили наступление на Северском направлении вблизи самого Северска, Ямполя, Дроновки, Закитного, Кузьминовки, Выемки и Бондарного.
Силы обороны удерживают позиции на отрезке Константиновка – Дружковка, в частности у Щербиновки. Российские войска действуют у Предтечного, Константиновки, Веролюбовки, Миньковки, Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра и Софиевки.
Недавно оккупанты атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахового, Нового Шахового и Заповедного.
На Покровском направлении украинские войска продвинулись вдоль трассы Селидово – Покровск. В то же время россияне действуют на северо-западе Мирнограда и атаковали у Гришиного, Родинского, Сухецкого, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
Аналитики показали новые продвижения на линии фронта / Карты ISW
У Новопавловки фиксировались российские атаки вблизи самого города, Новосергеевки, Филиала и Дачного.
На Александровском направлении атаки врага происходили в районе Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Ивановки, Поддубного, Александрограда, Сосновки, Вербового, Привольного, Январского и Вишневого.
Оккупанты наступали на Радостное, Герасимовку, Андреевку, Новое Запорожье, Доброполье, Остаповское и на Зеленое, Варваровку, Братское, Косовцево и возле Злагоды, Привильного и Рыбного, однако успеха не имели.
На Ореховском направлении оккупанты продвигались в районе Новоандреевки, Щербаков, Малых Щербак, Степного, Степногорска и Приморского.
Редакция сайта 24tv.ua собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелом Покровском и Сумском направлениях. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более на нашу Банку, мы разыграем новый iPhone 16 256GB.
Где фиксируется продвижение оккупантов за 21 декабря?
Российские войска за прошедшие сутки оккупировали Звановку и продвинулись вблизи Свято-Покровского в Донецкой области, по данным DeepState. Также линия фронта изменилась вблизи Пазена, Орехово-Васильевки и Федоровки.
Россияне пересекли границу Сумской области и начали бои в поселке Грабовское. Оттуда оккупанты осуществили принудительное выселение гражданских и вывезли на территорию России около 50 человек.
Всего за 21 декабря на фронте произошло 200 боевых столкновений.