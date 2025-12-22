ВСУ продвинулись на Белгородщине и возле Покровска: отчет и карты ISW

И российская, и украинская стороны за сутки имели успехи на фронте. Геолокационные кадры указывают на большое количество операций в Донецкой, Сумской областях и на Юге Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Жители Грабовского отказались эвакуироваться, – Сумская ОВА о похищенных гражданских

Как изменилась линия фронта?

Украинские войска недавно осуществили наступление в приграничном районе Белгородской области. Защитники прошли в лесную местность до пограничного Мухино.

Россияне действовали у Алексеевки, однако контроль над населенным пунктом не изменился. Также враг атаковал в Курской и Сумской областях, в частности у Кондратовки, Варачино, Грабовского и в направлении Рясного.

Оккупанты провели атаки на Харьковщине вблизи Сотницкого Казачка, Волчанска, Вильчи, Прилипки и Избицкого.

Российские войска на Купянском направлении на днях атаковали в районе Петропавловки, Степной Новоселовки, Куриловки, Глушковки и Песчаного.

Враг имел успехи на ЛУганщине у Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Богуславки, Новоегоровки, Ольговки и Нововодяного, а также в направлении Дружелюбовки и Степного.

На Лиманском направлении россияне провели боевые действия в пределах Лимана, возле Среднего, в направлении Дробышева, Корового Яра, Редкодуба, Ставок, Колодезей и Заречного.

Оккупанты осуществили наступление на Северском направлении вблизи самого Северска, Ямполя, Дроновки, Закитного, Кузьминовки, Выемки и Бондарного.

Силы обороны удерживают позиции на отрезке Константиновка – Дружковка, в частности у Щербиновки. Российские войска действуют у Предтечного, Константиновки, Веролюбовки, Миньковки, Александро-Шултиного, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра и Софиевки.

Недавно оккупанты атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахового, Нового Шахового и Заповедного.

На Покровском направлении украинские войска продвинулись вдоль трассы Селидово – Покровск. В то же время россияне действуют на северо-западе Мирнограда и атаковали у Гришиного, Родинского, Сухецкого, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Аналитики показали новые продвижения на линии фронта / Карты ISW

У Новопавловки фиксировались российские атаки вблизи самого города, Новосергеевки, Филиала и Дачного.

На Александровском направлении атаки врага происходили в районе Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Ивановки, Поддубного, Александрограда, Сосновки, Вербового, Привольного, Январского и Вишневого.

Оккупанты наступали на Радостное, Герасимовку, Андреевку, Новое Запорожье, Доброполье, Остаповское и на Зеленое, Варваровку, Братское, Косовцево и возле Злагоды, Привильного и Рыбного, однако успеха не имели.

На Ореховском направлении оккупанты продвигались в районе Новоандреевки, Щербаков, Малых Щербак, Степного, Степногорска и Приморского.

Редакция сайта 24tv.ua собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелом Покровском и Сумском направлениях. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более на нашу Банку, мы разыграем новый iPhone 16 256GB.

Где фиксируется продвижение оккупантов за 21 декабря?