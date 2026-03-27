ВСУ имели успехи в трех областях, но Россия продолжает давить: анализ фронта от ISW

Силы обороны Украины имеют успехи на южном направлении фронта, а также в Донецкой и Харьковской областях. В то же время российские войска также частично продвинулись в этих регионах.

Ситуацию на фронте по состоянию на 26 марта оценили в Институте изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Аналитики сообщили, на Сумской области российская армия наступала на север от Сум. Бои продолжались вблизи Кондратовки и на северо-восток возле Юнаковки. Однако продвинуться оккупанты не смогли.

На Харьковской области украинские защитники продвинулись на юго-запад от Волчанска. В то же время российские войска атаковали в районах Старицы, Графского, Песчаного, Волчанских Хуторов и прилегающих поселках.

Также аналитики передают, что противник проник в подвал разрушенной больницы в центре Купянска, однако, утверждают аналитики, это не изменило контроль над частью фронта. Бои продолжались также вблизи Песчаного, Кившаровки, Куриловки и в направлении Новоосиново.

На Боровском направлении россияне атаковали, в частности, у Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Копанок, Надежды, Твердохлебово и Корового Яра, но существенно они не продвинулись.

Однако враг имел продвижение на Славянском направлении. Проанализировав геолокационные записи, аналитики заявили, что россияне могли захватить Резниковку и, вероятно, Каленики. А также продвинулись западнее.

В то же время в Константиновско-Дружковской агломерации российские атаки были безуспешными. Бои происходили возле Часового Яра, Миньковки, Плещеевки, Берестка и других окрестных населенных пунктов.

Без продвижения завершились атаки россиян вблизи Торецкого и Нового Донбасса на направлении Доброполья, а также на Новопавловском направлении.

Однако есть движение врага на Покровском направлении. Там он продвинулся на запад от города, говорят в ISW.

Ситуация на севере и востоке Украины / Карты ISW

Успехи украинских защитников зафиксировали на Александровском направлении. По данным ISW, там освобождено Березовое, а на Запорожье – северные и центральные части Приморского и Речного вблизи Орехова.

На Херсонском направлении противник атаковал возле Антоновского моста и острова Белогрудый, однако без результата.

Изменения на разных направлениях фронта в Украине / карты ISW

