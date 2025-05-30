Тяжелые бои в Донецкой области и натиск врага в Курской области: карта боевых действий 30 мая

Российские захватчики не прекращают атаковать позиции Сил обороны на всех участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Еще 1140 россиян отправились в один конец: потери врага на 30 мая

Какая ситуация была на фронте за сутки

На Харьковском направлении наши войска остановили 9 атак противника в районах Старицы и Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

Что происходит возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григорьевки и вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Предтечиного, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 6 атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного и Щербаков.

У Зеленого Поля враг имел успех: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 14 авиационных ударов с применением 26 управляемых бомб, а также совершил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 11 – из реактивных систем залпового огня.

Тяжелые бои продолжаются в Курской области: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.