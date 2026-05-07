ВСУ держатся возле Покровска и имели успехи на Запорожье: обзор фронта от ISW
- Российская армия продолжила атаки несмотря на предложенное Украиной перемирие, продвинувшись на севере Сумщины и пытаясь продвинуться на север от Харькова.
- Украинская армия контратаковала в разных районах, включая Запорожскую область, и удерживала позиции у Покровска, останавливая продвижение россиян.
Несмотря на предложенное Украиной перемирие российская армия продолжила атаки на фронте. На днях Силы обороны продвинулись на Запорожье, а противник – на Сумщине.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 6 мая.
Какова ситуация на фронте?
По данным ISW, российские войска по состоянию на 6 мая продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинская армия контратаковала в этом районе, а россияне заняли позиции вблизи Сопича и продвинулись дальше на запад от села.
Аналитики зафиксировали попытку врага продвинуться на север от Харькова. Тогда украинские военные нанесли удары по российским позициям возле Ветеринарного.
Изменения на фронте / Фото ISW
Бои не утихали и на Купянском, Славянском на Константиновском направлениях. Украинские защитники контратаковали, в частности, в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Несмотря на штурмы продвижения россиян не фиксируют.
По данным аналитиков, ВСУ удерживали позиции или продвинулись в районе Покровска. Тогда как россияне пытались наступать еще и у Новопавловки и Александровки.
На Гуляйпольском направлении ISW зафиксировал российские попытки инфильтрации на север и северо-запад от Гуляйполя. Однако украинской армии удалось продвинуться на западе Запорожской области в районе Каменского (к юго-востоку от областного центра).
На Херсонском направлении продолжались ограниченные атаки противника и районе островов дельты Днепра, но без продвижения вперед.
Ситуация на линии боестолкновения / Фото ISW
Война в Украине: последние новости
Украина предложила России режим прекращения огня с полуночи 6 мая, но уже на утро того дня враг нарушил его 1 820 раз. Оккупанты обстреливали города из авиации и дронами, а также атаковали на ключевых участках фронта.
Советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Канала объяснил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на удары России. А время до 9 мая еще есть.
Враг ударил по Ореховской стеле в Запорожье. Она стала символом стойкости региона и несокрушимого боевого духа. У стелы размещались флаги украинских подразделений.