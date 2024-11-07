Россия пытается продвигаться и активно применяет авиацию: карта боевых действия на 7 ноября

Ожесточенные бои на многих направлениях продолжаются. Несмотря на тяжелые обстрелы, украинские защитники сдерживают оккупанта.

За прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 7 ноября

Харьковское направление: произошло шесть боёв, украинские силы сдерживали наступление врага возле Волчанска и Старицы.

Купянское направление: за сутки произошло двенадцать боестолкновений вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки.

Лиманское направление: противник атаковал десять раз вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского, Тернов и Дибровы.

Северское направление: украинские военные отбили четыре атаки возле Белогоровки и Григорьевки.

Краматорское направление: произошло два боестолкновения возле населенных пунктов Часов Яр и Клещеевка.

Торецкое направление: российские силы при поддержке авиации атаковали четыре раза у Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Какова ситуация возле Покровска и Курахово

Покровское направление: наши защитники отбили 39 атак у Миролюбовки, Луча, Новогродовки, Крутого Яра, Селидово, Лисовки и Новоалексеевки.

Кураховское направление: украинские позиции были атакованы 93 раза вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки.

Времовское направление: наши силы отбили шесть атак у Трудового и Максимовки.

Ореховское направление: попытка врага атаковать вблизи Новоандреевки закончилась неудачей.

Приднепровское направление: три атаки врага на наши оборонительные позиции были отбиты.

Гуляйпольское направление: ситуация остаётся без изменений.

Волынское и Полесское направления: признаков формирования наступательных группировок врага нет.

За минувшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара, использовав три ракеты. Также было совершено 64 авиаудара, во время которых было сброшено 146 КАБов, зафиксировано более 4000 обстрелов.