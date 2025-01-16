Россияне захватили Нескучное, а ВСУ восстановили положение возле Успеновки: карта DeepState

Аналитики DeepState обновили карту фронта ночью 16 января. У врага есть 7 продвижений на 4 направлениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Что происходит в Торецке и под Покровском: анализ боев и обновленные карты ISW

Карта фронта на ночь 16 января

Основные продвижения россиян – на Покровском направлении. Речь о Котлино, Удачном и Нововасильевке. Но именно на этом направлении Силы обороны восстановили положение у Успеновки.

Силы Обороны Украины восстановили положение у Успеновки. Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Времовке, Торецке, Котлином, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов,

– говорится в заметке.

Что касается Нескучного, то враг вечером 15 января занял северные окраины села. И постоянно отправлял туда новых пехотинцев. Впоследствии захватчики вывесили флаг и хвастались, что оккупировали населенный пункт полностью. Но на тот момент Силы обороны держали другую часть села.

Ситуация на Покровском направлении на карте DeepState

На Времовском направлении оккупанты захватили Нескучное и продвинулись во Времовке.

Российское продвижение в Торецке

Что происходит на Кураховском направлении

Ранее в DeepState предупредили о риске окружения Великой Новоселки.