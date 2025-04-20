Оккупировали новый поселок и продвинулись возле 3 других: DeepState обновил карту фронта

Оккупанты продолжают наступательные действия почти по всей линии фронта. Недавно враг имел успех на Лиманском и Покровском направлении.

Еще в начале января 2025 года захватчики форсировали реку Жеребец и закрепились на ее западном берегу. В течение следующих месяцев враг продолжал продвигаться и расширять плацдарм на северо-восток от Лимана, передает 24 Канал.

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Россия имеет успех на Лиманском направлении

Недавно враг оккупировал Катериновку, расположенную на северо-восток от Лимана, а также продвинулся возле Нового.

Где расположена Катериновка: смотрите на карте

Где расположено Новое: смотрите на карте

В Институте изучения войны считают, что россияне могут использовать плацдарм на Лиманском направлении для захвата Лимана и Боровой. Также продвижение противника в направлении этих двух городов призвано создать условия для атаки на украинский оборонительный рубеж в Донецкой области с севера.

Оккупанты продвинулись на Покровском направлении

Последние месяцы Покровское направление остается самым горячим. Оккупанты не прекращают попыток наступать на Покровск. Недавно на этом участке фронта враг имел успех. Он продвинулся возле Преображенки и в Сухой Балке.

Где расположена Преображенка: смотрите на карте

Где расположена Сухая Балка: смотрите на карте