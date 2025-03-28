Оккупанты имели успех в Курской области, а ВСУ у Торецка и Покровска: анализ фронта от ISW
- Российские войска имели успех на Курщине, Лиманском, Торецком, Покровском направлениях, а также в Запорожской области и вблизи Большой Новоселки.
- ВСУ продвинулись возле Боровой, на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.
- ISW говорит, что геолокационные кадры подтверждают движения обеих сторон на разных участках фронта.
Ситуация на фронте в Украине 28 марта продолжает оставаться сложной и динамичной. Как российские захватчики, так и украинские защитники имели продвижение на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
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Что пишет о ситуации на фронте ISW
- Российские войска недавно продвинулись в Курской области и на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что российские захватчики недавно захватили Гоголевку Курской области и пограничный контрольно-пропускной пункт Суджа. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись возле Басовки в Сумской области.
- Украинские военные продолжали ограниченные атаки в Белгородской области, но не продвигались.
- Россияне продолжали наступательные операции к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, но не продвинулись.
- 27 марта российские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись.
- В последнее время украинские войска незначительно продвинулись на направлении Боровой. Опубликованные геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись на восток от Зеленого Гая (к востоку от Боровой).
- Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Нового (на северо-восток от Лимана).
Ситуация на фронте по состоянию на 28 марта / Карты ISW
- Враг продолжал наступление на Северском направлении, а также возле города Часов Яр – но не продвинулся.
- Российские и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центре Александрополя (на юго-запад от Торецка). Другие видео показывают, что российские войска недавно продвинулись на север от Торецка, в центре Торецка и вдоль улицы Сормовской на юге города.
- Как ВСУ, так и оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что украинские силы недавно немного продвинулись на северо-запад от Котлино (на юго-запад от Покровска). Другие фото демонстрируют, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Ленина на юго-востоке Лисовки (на юго-восток от Покровска).
- Украинские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 26 марта, свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в полосу к юго-востоку от Константинополя (к западу от Курахово).
- 27 марта российские войска продолжали наступательные действия в направлении Великой Новоселки, но подтвержденного продвижения не сделали.
- Россияне недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к центру Щербаков (к северо-западу от Работино).
- Российские войска 26 и 27 марта вели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись.
Итак, можно сделать вывод, что ВСУ за последние сутки продвинулись возле Боровой, а также на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях. Враг, свою очередь, имел успех в Курской области и на Лиманском, Торецком, Покровском направлениях, а также в Запорожской области и вблизи Большой Новоселки.