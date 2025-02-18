Враг продвинулся в 3 населенных пунктах в Донецкой области, – Deep State

Российская армия продолжает давить на позиции ВСУ по всем направлениям фронта. За последние сутки оккупанты имели продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили утром 18 февраля.

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Где имел продвижение враг за последние сутки

Аналитики Deep State рассказали, что продвижение оккупантов зафиксировано в 3 населенных пунктах Донецкой области. На этот раз россияне наступали на Новопавловском направлении.

Враг продвинулся возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки,

– говорится в сообщении.

Как изменился фронт возле Улаклов: смотрите на карте

Что происходит возле Бурлацкого: смотрите на карте

Какова ситуация в Андреевке: смотрите на карте

К слову, днем ранее аналитики Deep State писали, что Россия оккупировала Серебряное, а также продвинулась возле Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах. Продвижение тогда были в Донецкой и Харьковской областях.