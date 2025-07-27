Россияне прут на трех направлениях: карта фронта от Deep State
- Россияне продвинулись на трех направлениях, в соответствии с данными Deep State.
- Речь идет о двух областях – Донецкой и Харьковской.
Deep State информируют об обновлении карты фронта. Враг продвигается на Харьковщине и Донетчине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
Смотрите также Стамбул становится "Минском": каковы реальные итоги переговоров и будет ли встреча Зеленского и Путина
Где продвинулись россияне на 27 июля
По данным аналитиков, россияне движутся сразу на трех направлениях.
Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового,
– написали в Deep State.
Продвижение россиян на Торецком направлении в районе Яблоновки
Действия оккупантов на Покровском направлении в районе Орехового
По Южно-Слобожанскому направлению данных на карте нет.
Какая ситуация на фронте сегодня
Согласно вечернему отчету Генштаба, на Покровском направлении было больше всего боев – 55. Там ВСУ поймали много техники. На момент публикации сводки продолжалось 5 боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска.
На Торецком направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны в районе Торецка.