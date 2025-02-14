Враг движется на Харьковщине, – Deep State

Аналитики Deep State обновили карту фронта. Они насчитали четыре вражеских продвижения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Карта боевых действий от Deep State на вечер 13 февраля

У россиян есть продвижение на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Враг продвинулся в Двуречной, Андреевке, возле Фиголовки и Бурлацкого,

– говорится в их сообщении.

Смотрите актуальные карты Deep State:

Что дает Генштаб

Согласно сообщению Генштаба на 22 часа 13 февраля, россияне 5 раз атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово. Воины отбили все атаки.

На Покровском направлении было больше всего атак – 35. Речь об атаках в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. 8 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 15 вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого. Продолжаются 5 боев.