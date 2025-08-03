Российские захватчики не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 3 августа?

Российские войска 1 и 2 августа продолжали ограниченные наступательные операции в неопределенных районах Курской области , но не продвигались вперед.

, но не продвигались вперед. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области и Харьковской области , но не продвинулись вперед.

и , но не продвинулись вперед. Аналитики сообщают, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 2 августа.

2 августа. Захватчики продолжили наступательные действия на Купянском направлении , но не достигли подтвержденного прогресса.

, но не достигли подтвержденного прогресса. Вражеские силы России продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Лозовой и на юго-восток от Боровой в направлении Чернещины, но не продвинулись вперед.

вблизи Загрызово и Лозовой и на юго-восток от Боровой в направлении Чернещины, но не продвинулись вперед. Также российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны