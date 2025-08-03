3 августа, 06:47
ВСУ улучшили позиции на 2 направлениях, россияне имеют продвижение на одном: обзор фронта от ISW
Основные тезисы
- Российские войска продолжают наступательные операции.
- В ISW отмечают, что геолокационные видеозаписи указывают на продвижение на фронте, как ВСУ, так и россиян.
Российские захватчики не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 3 августа?
- Российские войска 1 и 2 августа продолжали ограниченные наступательные операции в неопределенных районах Курской области, но не продвигались вперед.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области и Харьковской области, но не продвинулись вперед.
- Аналитики сообщают, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 2 августа.
- Захватчики продолжили наступательные действия на Купянском направлении, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Вражеские силы России продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Загрызово и Лозовой и на юго-восток от Боровой в направлении Чернещины, но не продвинулись вперед.
- Также российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Аналитики отмечают, что оккупанты продолжили наступательные операции на Северском направлении и у Часового Яра, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись на север от Александро-Калиново (на северо-запад от Торецка).
- Армия противника продолжила наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигла.
- ВСУ продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на западную окраину Зеленого Гая (к юго-западу от Новопавловки).
- Российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении и на востоке Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Украинские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что Силы обороны недавно продвинулись в северной части Каменского (на юго-запад от Орехова).
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.