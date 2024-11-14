Украина восстановила позиции у Часового Яра, Россия продвинулась в Торецке: обзор фронта от ISW

Институт изучения войны 14 ноября опубликовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновленную линию фронта, в частности в Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои.

Несмотря на продвижение врага на определенных направлениях, наши защитники также восстанавливают свои позиции и занимают территорию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор ситуации на фронте 14 ноября от ISW

У Курской области 13 ноября россияне продолжили наземные атаки в пределах основного украинского выступа, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Оккупанты утверждали 12 и 13 ноября, что российские войска продвинулись на юго-восток от Коренево в районе Новоивановки, Зеленого Пути и Дарьино, на юг от Суджи возле Куриловки и на юго-восток от Суджи возле Плехово, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

13 ноября россияне продолжили наземные атаки в пределах основного украинского выступа, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Оккупанты утверждали 12 и 13 ноября, что российские войска продвинулись на юго-восток от Коренево в районе Новоивановки, Зеленого Пути и Дарьино, на юг от Суджи возле Куриловки и на юго-восток от Суджи возле Плехово, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений. На Харьковском направлении российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска, но не продвинулись.

российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска, но не продвинулись. На Купянском направлении российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. В то же время россияне продолжали наступательные действия на юго-восток от Купянска в районе Лозовой, Колесниковки, Кругляковки и Загрызово, на запад от Сватово возле Первомайского, на юго-запад от Сватово возле Чернещины, на северо-запад от Кременной вблизи Грековки и Новомихайловки и на запад от Кременной возле Тернов, Заречного, Торского.

российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. В то же время россияне продолжали наступательные действия на юго-восток от Купянска в районе Лозовой, Колесниковки, Кругляковки и Загрызово, на запад от Сватово возле Первомайского, на юго-запад от Сватово возле Чернещины, на северо-запад от Кременной вблизи Грековки и Новомихайловки и на запад от Кременной возле Тернов, Заречного, Торского. Российские войска продолжали штурм к востоку от Северска в районе Верхнекаменского 12 и 13 ноября, но не продвинулись.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 13 ноября / Фото ISW

В то же время украинские войска восстановили утраченные позиции в направлении Часового Яра , а геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, свидетельствуют, что украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Орехово-Васильевки (северо-восток от Часов Яра) и в шахте к востоку от Ступочек (к югу от Часов Яр).

, а геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, свидетельствуют, что украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северо-востоку от Орехово-Васильевки (северо-восток от Часов Яра) и в шахте к востоку от Ступочек (к югу от Часов Яр). На Торецком направлении противник недавно продвинулся в центре Торецка на фоне непрерывных наступательных операций в этом районе 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к улице Энгельса в центре Торецка.

противник недавно продвинулся в центре Торецка на фоне непрерывных наступательных операций в этом районе 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к улице Энгельса в центре Торецка. Российские войска 13 ноября продолжали наступательные действия на Покровском направлении , однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские войска дополнительно продвинулись на северо-восток от Курахово на фоне продолжения наступательных действий в этом направлении 13 ноября. Сейчас ISW оценивает, что российские войска сейчас контролируют чуть более 14 процентов Курахово.

на фоне продолжения наступательных действий в этом направлении 13 ноября. Сейчас ISW оценивает, что российские войска сейчас контролируют чуть более 14 процентов Курахово. Армия страны-агрессора также недавно продвинулась на северо-запад от Угледара на фоне продолжения наступательных операций в Угледарском направлении 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к бурелому на северо-восток от Богоявленки.

на фоне продолжения наступательных операций в Угледарском направлении 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись к бурелому на северо-восток от Богоявленки. Оккупанты недавно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области на фоне своих наступательных операций в этом районе 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Новодаровки.

на фоне своих наступательных операций в этом районе 13 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Новодаровки. Российские войска недавно безуспешно начали механизированный штурм к северо-востоку от Гуляйполя и продолжили штурм к северу от Работино 13 ноября.

и продолжили штурм к северу от Работино 13 ноября. Также продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в левобережной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Итак, подытоживая сводки, можно сказать, что оккупанты имели продвижение на Торецком, Кураховском, Угледарском и вблизи линии разграничения Донецкой и Запорожской областей. В то же время украинцы восстановили позиции у Часового Яра и Орехово-Васильевки.