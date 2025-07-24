24 июля, 07:27
Бои продолжаются, оккупанты продвинулись на двух направлениях, ВСУ – возле Часового Яра: обзор и карты ISW
Основні тези
- Враг продолжает наступательные операции на нескольких направлениях. Аналитики пишут о продвижении противника на 2 направлениях.
- Геолокационные видеозаписи указывают на продвижение ВСУ возле Часового Яра, сообщают в ISW.
Российские захватчики не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Института изучения войны проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 24 июля?
- У Курской области продолжались бои, изменений не зафиксировано.
- Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что враг недавно продвинулся в центральной части Кондратовки (к северу от города Сумы).
- 23 июля оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Захватчики продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на Купянском направлении и на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но никакого подтвержденного продвижения не достигли.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Украинские войска недавно продвинулись в направлении Часов Яр. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись вдоль улицы Согласия на юго-западе Часов Яр.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Торецком направлении, но не продвинулись вперед.
- Вражеские силы продолжили наступательные операции на Покровском, на Новопавловском направлениях и на направлении Великой Новоселки, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска недавно продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Плавней (к западу от Орехова).
- Оккупанты осуществили наземные атаки на Херсонском направлении 22 и 23 июля, но не продвинулись вперед.