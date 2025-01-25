Враг имел успех на Курщине и возле Покровска, контратака ВСУ: обзор карт фронта от ISW

Россияне продолжают давить по всей линии фронта. Врагу удалось продвинуться в Курской области, возле Покровска, в Часовом Яру. Вооруженные Силы контратаковали у Торецка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что пишет ISW об изменениях на фронте в Украине и России

В Курской области россиянам удалось продвинуться на северо-запад и юг от Суджи. Геолокационные кадры, опубликованные 23 января, показывают, что российские войска достигли северной окраины Свердликово (к северо-западу от Суджи) и продвинулись в пределах южной Махновки (к югу от Суджи).

Один из российских военкоров утверждает, что оккупанты действуют на северо-запад от Суджи, пытаются выйти на линию Малая Локня – река Локня и захватить Свердликово и Лебедевку, чтобы получить огонь над украинскими линиями материально-технического обеспечения. Другой военкор говорит, что ВСУ продолжали контратаку по всему выступлению Курщины.

Российские войска продолжали наземные атаки к северу от Харькова у Липцев и на северо-восток от Харькова у Волчанска, но не достигли успеха.

Продолжились и атаки врага на Купянском направлении, но подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Враг продолжил попытки наступления на Боровую, но подтвержденного успеха не имел. Такая же ситуация и с Лиманским направлением.

Также противник атаковал к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и на юго-восток от Северска в районе Ивано-Дарьевки, но без продвижений.

На фоне продолжающихся операций россияне имели успех в Часовом Яру. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении на юг от города.

На Торецком направлении зафиксировано продвижение как российских, так и украинских сил. ВСУ отбили утраченные позиции в западной Щербиновке, а россияне продвинулись на юг от Торецка.

Боевые действия в Украине и России за 24 января / Карты ISW

Российская армия продвинулась на Покровском направлении. Российские войска недавно захватили Котлино (к западу от Покровска). Также минобороны России заявило об оккупации Тимофеевки на прошлой неделе, однако по данным Института это произошло это 5 января.

Враг также продвинулся на Кураховском направлении. Геолокационные кадры подтверждают, что российские силы недавно продвинулись на юго-восток от Разлива.

Продвижение врага зафиксировано и в районе Большой Новоселки. Россияне достигли успеха в восточной и центральной части поселка по улицам Фонтанная и Юрия Гагарина.

На юге российские войска продолжали наземные атаки к северу от Роботино в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Кроме этого продолжались ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении и на островах дельты реки Днепр.

Боевые действия в Украине и России за 24 января / Карты ISW