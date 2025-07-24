Враг продолжает наступательные операции и продвинулся на 2 направлениях: обзор и карты фронта от ISW

Кремль не прекращает попыток захватить украинские территории. Аналитики Института изучения войны проанализировали изменения линии фронта за последние сутки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

Смотрите также 174 боестолкновения на фронте, более 50 штурмов на Покровском направлении: карта боевых действий 25 июля

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 26 июля?

Российские войска совершили ограниченные атаки в неустановленных районах Курской области 24 и 25 июля.

24 и 25 июля. Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области , на севере Харьковщины и возле Великого Бурлука , но не продвинулись вперед.

, на и возле , но не продвинулись вперед. Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении.

Вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Агрессор продолжил наступательные операции на Лиманском и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны