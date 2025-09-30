Войска захватнической России не оставляют намерения атаковать Украину и продолжать наступательные операции на фронте. В Институте изучения войны аналитики проанализировали, как изменилась линия фронта за последние сутки.

Как изменилась ситуация на фронте 30 сентября?

Оккупационная армия России продолжила наступательные операции на нескольких направлениях. В частности, враг продолжил наступательные действия на севере Сумской области и на севере Харьковской области, но там он подтвержденного прогресса не достиг.

В то же время российские войска недавно продвинулись в направлении Великого Бурлука. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на северо-восток от Амбарного (к северо-востоку от Большого Бурлука).

Захватчики продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. В течение последних двух дней они атаковали вблизи и в пределах самого Купянска, а также к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки.

Также российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.

По данным аналитиков, украинские и российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на северо-восток от Ямполя (на юго-восток от Лимана). Также геолокационные видеозаписи показывают, что кремлевские войска недавно продвинулись на северо-восток от Ямполя и на север от Шандриголово (на северо-запад от Лимана).

Российская армия имеет еще продвижение на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи показывают, что враг недавно продвинулся вдоль Донецкой железной дороги к северо-западу от Выемки (к юго-востоку от Северска).

Армия противника продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Согласно геолокационным видеозаписям, российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Русин Яр (к югу от Дружковки)

Вооруженные Силы Украины недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.

Россияне не прекращают атаковать на Покровском направлении и продолжили там наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли.

В то же время армия Кремля недавно продвинулась на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на запад от Котляровки (к востоку от Новопавловки).

Также враг продвинулся в Великомихайловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись в центральную часть Вербового (на юго-запад от Великомихайловки).

Войска противника продолжали наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

Какая ситуация на фронте?