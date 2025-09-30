Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Чекають сприятливіших умов: у підрозділі "Фенікс" розкрили тактику росіян в районі Куп'янська

Як змінилася ситуація на фронті 30 вересня?

Окупаційна армія Росії продовжила наступальні операції на декількох напрямках. Зокрема, ворог продовжив наступальні дії на півночі Сумської області та на півночі Харківщини, але там він підтвердженого прогресу не досягнув.

Водночас російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Амбарне (на північний схід від Великого Бурлука).

Загарбники продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед. Протягом останніх двох днів вони атакували поблизу та в межах самого Куп'янська, а також на північний схід від Куп'янська поблизу Кам'янки.

Також російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

За даними аналітиків, українські та російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 вересня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний схід від Ямполя (на південний схід від Лимана). Також геолокаційні відеозаписи показують, що кремлівські війська нещодавно просунулися на північний схід від Ямполя та на північ від Шандриголового (на північний захід від Лимана).

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Російська армія має ще просування на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи показують, що ворог нещодавно просунувся вздовж Донецької залізниці на північний захід від Виймки (на південний схід від Сіверська).

Армія противника просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Русин Яр (на південь від Дружківки)

Збройні Сили України нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.

Росіяни не припиняють атакувати на Покровському напрямку та продовжили там наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли.

Водночас армія Кремля нещодавно просунулася на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська просунулися на захід від Котлярівки (на схід від Новопавлівки).

Також ворог просунувся у Великомихайлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 вересня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися до центральної частини Вербового (на південний захід від Великомихайлівки).

Війська противника продовжували наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на фронті?