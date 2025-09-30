Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Ждут более благоприятных условий: в подразделении "Феникс" раскрыли тактику россиян в районе Купянска
Как изменилась ситуация на фронте 30 сентября?
Оккупационная армия России продолжила наступательные операции на нескольких направлениях. В частности, враг продолжил наступательные действия на севере Сумской области и на севере Харьковской области, но там он подтвержденного прогресса не достиг.
В то же время российские войска недавно продвинулись в направлении Великого Бурлука. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись на северо-восток от Амбарного (к северо-востоку от Большого Бурлука).
Захватчики продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. В течение последних двух дней они атаковали вблизи и в пределах самого Купянска, а также к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки.
Также российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
По данным аналитиков, украинские и российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись на северо-восток от Ямполя (на юго-восток от Лимана). Также геолокационные видеозаписи показывают, что кремлевские войска недавно продвинулись на северо-восток от Ямполя и на север от Шандриголово (на северо-запад от Лимана).
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
Российская армия имеет еще продвижение на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи показывают, что враг недавно продвинулся вдоль Донецкой железной дороги к северо-западу от Выемки (к юго-востоку от Северска).
Армия противника продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Согласно геолокационным видеозаписям, российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Русин Яр (к югу от Дружковки)
Вооруженные Силы Украины недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.
Россияне не прекращают атаковать на Покровском направлении и продолжили там наступательные операции, но подтвержденного прогресса не достигли.
В то же время армия Кремля недавно продвинулась на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись на запад от Котляровки (к востоку от Новопавловки).
Также враг продвинулся в Великомихайловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 сентября, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись в центральную часть Вербового (на юго-запад от Великомихайловки).
Войска противника продолжали наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.
Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю
Какая ситуация на фронте?
К слову, представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов прокомментировал 24 Каналу сообщения в сети о 3 "котлах" для российских захватчиков под Покровском. Спикер отметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано.
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 29 сентября. По их данным, оккупанты продвинулись в Донецкой области и Запорожье. Указывается, что враг, оккупировал село Полтавка в Донецкой области. (Сейчас в Генштабе ВСУ не подтверждали данной информации.)
Кроме этого, российские захватчики продвинулись вблизи Новоивановки, Полтавки и в Серебрянском лесничестве.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано на фронте 176 боестолкновений. Горячее всего на Покровском направлении, где наши защитники остановили 56 штурмовых действий.