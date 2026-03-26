Продвинулись обе стороны: карта фронта от ISW

По словам Сырского, оккупанты интенсивнее наступали в течение четырех суток, с 17 по 20 марта. Было зафиксировано 619 атак. Российское командование пытается подтянуть новые силы и рассчитывает на ухудшение погодных условий.

В течение 4 дней погибло и было ранено более 6 090 человек, а в течение недели 17 – 23 марта – 8 710. ISW отмечает, что такие потери являются катастрофическими, и Россия не способна с ними просто так мириться. В средне или долгосрочной перпективе это будет иметь влияние на ее способность проводить операции.