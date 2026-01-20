ISW проанализировали карту фронта за 20 января

Россия неустанно пытается штурмовать все участки фронта, применяя массированные атаки и постоянное давление. Впрочем, подавляющее большинство этих наступлений завершается для противника поражениями и значительными потерями.

О ходе событий на фронте за последние сутки сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как изменился фронт за последние сутки?

Согласно геолокационным данным за 19 января, российские войска недавно незначительно продвинулись через международную границу на юго-восток от города Сумы.



Ситуация на Сумщине / карта ISW

Также продвижение врага зафиксировано на севере Харьковской области. Враг без остановки атакует украинские позиции вблизи Волчанска и полагается на технику для переброски подкреплений на передовую. В то же время представитель Объединенных сил Украины полковник Виктор Трегубов отметил, что россияне ищут слабые места в украинской обороне вдоль границы в Харьковской области и пытаются продвигаться в новых районах. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, захватили Дегтярное.

Российская армия продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Украинские войска наносят удары по российским войскам к югу от Песчаного.



Карта фронта на Купянском направлении / ISW

Недавно российские войска продвинулись на Славянском направлении, в частности на восток от самого Лимана. Враг, вероятно, захватил Мирное (к северо-востоку от Лимана), Заречное, Ямполовку и Торское (все к востоку от Лимана) и продвинулся в полях к западу и юго-западу от Заречного.



Славянское направление фронта / карта ISW

В то же время украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, а именно в центральной части Иванополья.

В понедельник, 19 января, российские войска наступали на северо-восток, восток от Доброполья и в направлении Нового Донбасса, а также на юго-восток от Доброполья вблизи Заповедного.

Также штурмы продолжились в на Покровском направлении, впрочем значительного продвижения врага на этом участке фронта не зафиксировано. Российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, вблизи Гришина, Родинского, Уют и Красного (Красного) Лимана, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали в направлении Родинского и Сухецкого, что к северо-востоку от Покровска.

Россияне продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, атаковав у самой Новопавловки, на юго-восток от Новопавловки у Орехового и на юг от Новопавловки у Филиала. Впрочем, не продвинулись вперед.

Также 19 января российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлениив, но продвижений не зафиксировано.

В те же сутки враг безуспешно пытался занять украинские позиции вблизи и в самом населенном пункте Гуляйполе, а также у Братского, Святопетровки, Воздвижевки, Терноватого, Зеленого, Варваровки, Доброполье, Нового Запорожья, Радостного, Егоровки и Сладкого.

Российские милблогеры утверждали, что украинские силы контратаковали из Терноватого, Воздвижевки, Цветкового, что на северо-запад от Гуляйполя, Староукраинки и вблизи Железнодорожного.

По словам представителя Южных оборонительных сил Украины полковника Владислава Волошина, ситуация вблизи Гуляйполя, Зеленого и Варваровки остается напряженной, поскольку российские войска продолжают попытки обойти Гуляйполе с севера и юга.

На западе Запорожской области вражеские войска также пытались провести штурмы, впрочем Силы обороны успешно отбили атаки. Российские войска наступали на запад от Орехова в районе Степного, Плавней, Малых Щербаков и Щербаков и на северо-запад от Орехова в районе Лукьяновского и в направлении Павловки, Новояковлевки и Новобойковского.

В Минобороны России сообщают о якобы захвате Павловки, однако официального подтверждения этой информации нет, а некоторые вражеские военкоры противоречат заявлениям Кремля и сообщают о захвате только 20% территории города.



Ситуация на фронте в Запорожской области / Карта ISW

Сообщений о наземных боях на Херсонском направлении 19 января со стороны Украины или России не поступало.

Что известно о потерях врага за последние сутки?