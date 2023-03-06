Карта красная, существует опасность: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу

6 марта 2023, 09:10
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Оккупанты снова активизировались, из-за чего во всех областях нашего государства раздалась воздушная тревога. Не стоит пренебрегать безопасностью ни в коем случае, ведь существует угроза жизни.

Заметим, что воздушная тревога 6 марта прозвучала около 09:10. В этом материале 24 Канала читайте все, что о ней известно.

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09:20  Стало известно, что с белорусского аэродрома "Барановичи" произошел взлет авиации сопровождения.

09:13 В Belarusian Hajun project сообщили, что на аэродроме в Мачулищах произошел взлет МиГ-31К Воздушно-космических сил России. Отметим, что этот населенный пункт расположен в 10 километрах от Минска, что является столицей Беларуси.

Где расположены Мачулищи: ищите на карте

09:10 Сигналы воздушной тревоги прозвучали на территории:
  • Одесской
  • Днепропетровской
  • Черниговской
  • Харьковской
  • Житомирской
  • Полтавской
  • Херсонской
  • Киевской
  • Запорожской
  • Луганской
  • Донецкой
  • Винницкой
  • Николаевской
  • Кировоградской
  • Сумской
  • Львовской
  • Черкасской
  • Хмельницкой
  • Волынской
  • Ровненской
  • Ивано-Франковской
  • Тернопольской
  • Закарпатской
  • Черновицкой областей и в городе Киеве.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:10, 6 марта / alerts.in.ua
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак