Карта красная, существует опасность: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
6 марта 2023, 09:10Читати новину українською
Оккупанты снова активизировались, из-за чего во всех областях нашего государства раздалась воздушная тревога. Не стоит пренебрегать безопасностью ни в коем случае, ведь существует угроза жизни.
Заметим, что воздушная тревога 6 марта прозвучала около 09:10. В этом материале 24 Канала читайте все, что о ней известно.
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09:13 В Belarusian Hajun project сообщили, что на аэродроме в Мачулищах произошел взлет МиГ-31К Воздушно-космических сил России. Отметим, что этот населенный пункт расположен в 10 километрах от Минска, что является столицей Беларуси.
Где расположены Мачулищи: ищите на карте09:10 Сигналы воздушной тревоги прозвучали на территории:
- Одесской
- Днепропетровской
- Черниговской
- Харьковской
- Житомирской
- Полтавской
- Херсонской
- Киевской
- Запорожской
- Луганской
- Донецкой
- Винницкой
- Николаевской
- Кировоградской
- Сумской
- Львовской
- Черкасской
- Хмельницкой
- Волынской
- Ровненской
- Ивано-Франковской
- Тернопольской
- Закарпатской
- Черновицкой областей и в городе Киеве.
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:10, 6 марта / alerts.in.ua