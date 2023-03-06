Карта красная, существует опасность: по всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Оккупанты снова активизировались, из-за чего во всех областях нашего государства раздалась воздушная тревога. Не стоит пренебрегать безопасностью ни в коем случае, ведь существует угроза жизни.

Заметим, что воздушная тревога 6 марта прозвучала около 09:10. В этом материале 24 Канала читайте все, что о ней известно.

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Стало известно, что с белорусского аэродрома "Барановичи" произошел взлет авиации сопровождения.

09:13 В Belarusian Hajun project сообщили, что на аэродроме в Мачулищах произошел взлет МиГ-31К Воздушно-космических сил России. Отметим, что этот населенный пункт расположен в 10 километрах от Минска, что является столицей Беларуси.

Где расположены Мачулищи: ищите на карте

Одесской

Днепропетровской

Черниговской

Харьковской

Житомирской

Полтавской

Херсонской

Киевской

Запорожской

Луганской

Донецкой

Винницкой

Николаевской

Кировоградской

Сумской

Львовской

Черкасской

Хмельницкой

Волынской

Ровненской

Ивано-Франковской

Тернопольской

Закарпатской

Черновицкой областей и в городе Киеве.

Сигналы воздушной тревоги прозвучали на территории:Карта воздушных тревог по состоянию на 09:10, 6 марта / alerts.in.ua