Зауважимо, що повітряна тривога 6 березня пролунала близько 09:10. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про неї відомо.
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Окупанти знову активізувалися, через що у всіх областях нашої держави пролунала повітряна тривога. Не варто нехтувати безпекою у жодному разі, адже існує загроза життю.
Зауважимо, що повітряна тривога 6 березня пролунала близько 09:10. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про неї відомо.
Дивіться також Кому війна, а кому – рідна мати: як компанія Oriflame продовжує працювати у Росії