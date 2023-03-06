Зауважимо, що повітряна тривога 6 березня пролунала близько 09:10. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте усе, що відомо про неї відомо.

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