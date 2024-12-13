Решить можно 2 путями: Свитан оценил угрозу окружения ВСУ на Кураховском направлении

Ситуация на Кураховском направлении обостряется. По данным аналитиков DeepState, Вооруженные Силы Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки.

В разговоре с 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан оценил угрозу для Кураховского направления и сказал, что надо сделать Силам обороны, чтобы избежать полного окружения и удержать позиции. Отметим, что в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию об оперативном окружении ВСУ в районе Анновки.

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Какими могут быть последствия выхода из Анновки

Ось Елизаветовка – Успеновка, на которой сейчас находятся наши войска и противостоят врагу, расположена к югу от Курахово. По мнению Свитана, проблему на Анновском направлении можно решить двумя путями:

деблокировать Успеновку;

отправить подкрепление.

Если наши командиры не найдут дополнительные силы и средства, то надо будет выводить гарнизон и выравнивать линию фронта по Успеновке. Однако это создаст дополнительную угрозу для Курахово,

– сказал военный эксперт.

Россияне выдавливают украинские войска из Елизаветовки, Анновки и Успеновки, ведь эти населенные пункты удерживают южный фланг Курахово.

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"С севера Курахово удерживает водохранилище, с юга – узел Елизаветовка – Успеновка. Если его отдать, то придется принимать решение по выходу из Курахово", – отметил военный эксперт.

Важно! Россия сосредоточила около 70 тысяч военных на Покровском, 35 – 36 тысяч на Кураховском и более 40 тысяч на Времовском направлениях.

По его словам, выход украинских сил из Курахово будет означать дальнейшее проседание по фронту на этом направлении и тогда уже придется отступать к линии Великая Новоселка – Покровск, что уже опасно для самого Покровска.

К слову, в отчете американского Института изучения войны говорится о том, что ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Большой Новоселки на Времовском направлении. Впрочем, ситуация продолжает обостряться, ведь враг сразу начинает строить передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляться.