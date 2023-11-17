Во Львове запустили продажу ЛеоКарт: какова их цена и когда они начнут действовать

Во Львове запустили продажу карт ЛеоКарт. Однако пользоваться ими можно будет с середины декабря.

Во Львовском городском совете заявили, что за первый день продаж во Львове купили почти 1,5 тысячи транспортных карт ЛеоКарт.

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Когда можно будет использовать ЛеоКарт

Руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило рассказал, что пользоваться ЛеоКарт можно будет с 11 декабря. До тех пор пользоваться такой картой пассажирам не рекомендуют.

Продажу ЛеоКарт "для всех" мы открыли за месяц до запуска безналичной оплаты проезда во всех видах транспорта. Чтобы люди, выбравшие для себя такой способ оплаты в перспективе, могли подготовиться и приобрести себе такую карту,

– рассказал Забарило.

Пользоваться общей ЛеоКарт можно будет после полноценного запуска безналичной оплаты и действия единых тарифов на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Система заработает 11 декабря – до этого дня она не является основанием для проезда.

Где купить ЛеоКарт и сколько это стоит

Пассажир должен оплатить стоимость пластиковой карты – носителя билета. Стоит такая карта 60 гривен. Также необходимо внести депозит в размере 10 гривен – эта сумма остается на балансе карты и позволяет пассажиру, даже в случае нулевого баланса, совершить одну резервную поездку. Далее пассажир пополняет баланс карты – от 1 гривны и больше.

Приобрести транспортные карты ЛеоКарт и пополнить их баланс можно в 43 пунктах на основных остановках общественного транспорта. Речь идет о 35 киосках "Интерпресс" и 8 терминалах EasyPay, оснащенных соответствующими диспенсерами. Сеть пунктов продаж/пополнения транспортных карт будет расширяться. Просмотреть актуальные локации можно по ссылке

Отметим, что кроме карты ЛеоКарт безналично за проезд можно будет оплатить банковской картой или устройством с NFC. Также остается возможность оплаты наличными у водителя – но эта опция будет самой дорогой для пассажира.

Стоимость оплаты проезда во Львове может измениться

Ранее сообщалось, что после введения безналичной оплаты стоимость проезда во Львове может измениться. Предварительно, оплата картой ЛеоКарт может стоить 13 гривен за поездку, банковской картой – 15 гривен за одну поездку, а оплата наличными – 20 гривен поездку.

Следует отметить, что эти тарифы предусмотрены в проекте, однако точные расчеты еще предстоит утвердить исполнительному комитету ЛГС.