У Львівській міській раді заявили, що за перший день продажу у Львові купили майже 1,5 тисяч транспортних карток ЛеоКарт.

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Коли можна буде користуватися ЛеоКарт

Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що користуватися ЛеоКарт можна буде з 11 грудня. До цього часу користуватися такою карткою пасажирам не рекомендують.

Продаж ЛеоКарт "для усіх" ми відкрили за місяць до запуску безготівкової оплати проїзду в усіх видах транспорту. Аби люди, які обрали для себе такий спосіб оплати в перспективі, могли підготуватися та придбати собі таку картку,

– розповів Забарило.

Користуватися загальною ЛеоКарт можна буде після повноцінного запуску безготівкової оплати та дії єдиних тарифів на проїзд в автобусах, трамваях та тролейбусах. Система запрацює 11 грудня – до цього дня вона не є підставою для проїзду.

Де придбати ЛеоКарт і скільки це коштує

Пасажир має оплатити вартість пластикової картки – носія квитка. Коштує така карта 60 грвень. Також необхідно внести депозит у розмірі 10 гривень – ця сума залишається на балансі картки й дає можливість пасажиру, навіть у випадку нульового балансу, здійснити одну резервну поїздку. Далі пасажир поповнює баланс картки – від 1 гривні та більше.

Довідка. Придбати транспортні картки ЛеоКарт та поповнити їх баланс можна у 43 пунктах на основних зупинках громадського транспорту. Мовиться про 35 кіосків "Інтерпрес" та 8 терміналів EasyPay, що облаштовані відповідними диспенсерами. Мережа пунктів продажу/поповнення транспортних карток розширюватиметься. Переглянути актуальні локації можна за посиланням.

Зазначимо, що окрім картки ЛеоКарт безготівково за проїзд можна буде оплатити банківською картою чи пристроєм з NFC. Також залишається можливість оплати готівкою у водія – але ця опція буде найдорожчою для пасажира.

Вартість оплати проїзду у Львові може змінитися

Раніше повідомлялося, що після введення безготівкової оплати вартість проїзду у Львові може змінитися. Попередньо, оплата карткою ЛеоКарт може коштувати 13 гривень за поїздку, банківською карткою – 15 гривень за одну поїздку, а оплата готівкою – 20 гривень.

Варто зазначити, що ці тарифи передбачені в проєкті, однак точні розрахунки ще має затвердити виконавчий комітет ЛМР.