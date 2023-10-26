Для Киева сделают карту провайдеров: интернет будет даже во время блэкаута

Для жителей Киева разработают карту провайдеров. Таким образом, домашний интернет будет работать даже при обесточивании.

Соответствующую карту планируют разработать Минцифра и ЛУН.Місто. Так, благодаря карте смогут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний.

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Как в Киеве будет работать карта провайдеров

Украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет, или выбрать ближайшего и подать заявку на подключение. Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточиваний.

К тому же это поможет не перегружать мобильные сети. Чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.

Отмечается, что в ближайшее время карта будет доступна для киевлян.

Что делать, чтобы интернет работал без света

Недавно Михаил Федоров обнародовал инструкцию, что делать, чтобы сохранить интернет даже без света. Так, прежде всего необходимо выйти на связь со своим провайдером и уточнить, перешел ли он уже на энергосберегающие сети. Также нужно узнать, на какой срок провайдер сможет снабдить пользователей интернетом.

Если ответ провайдера не удовлетворил – нужно найти другого ближайшего. Условие – чтобы он предоставлял услуги PON.

Также необходимо подать заявку на подключение. Можно самостоятельно или скооперировавшись с соседями. И, наконец, купить павербанк для работы вашего WI-FI-роутера.