Відповідну мапу планують розробити Мінцифра і ЛУН.Місто. Так, завдяки мапі зможуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень.

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Як у Києві працюватиме мапа провайдерів

Українці зможуть перевірити, чи надає їхній провайдер такий інтернет, або ж вибрати найближчого та подати заявку на підключення. Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень.

До того ж це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Чим більше людей буде під'єднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв'язок.

Зазначається, що найближчим часом мапа буде доступна для киян.

Що робити, аби інтернет працював без світла

Нещодавно Михайло Федоров оприлюднив інструкцію, що робити, аби зберегти інтернет навіть без світла. Так, насамперед необхідно вийти на зв'язок зі своїм провайдером і уточнити, чи він вже перейшов на енергоощадні мережі. Також потрібно дізнатися, на який термін провайдер зможе забезпечити користувачів інтернетом.

Якщо відповідь провайдера не задовольнила – потрібно знайти іншого найближчого. Умова – аби він надавав послуги PON.

Також потрібно подати заявку на підключення. Можна самостійно або скооперувавшись із сусідами. І, нарешті, купити повербанк для роботи вашого Wi-Fi роутера.