Какие военные аэродромы россии есть в Крыму: карта и описание

россия использует оккупированный Крым для авиаударов по городам Украины. Всего на оккупированном полуострове у россии есть 15 военных аэродромов, на которые начали поставлять "хлопок".

В оккупированном Крыму есть по меньшей мере два больших военных аэродрома, на которых присутствует стратегическая авиация, в том числе самолеты класса "Ту", пишет 24 канал.

Кстати После событий в Крыму оккупанты срочно перемещают авиацию вглубь полуострова и в россию

Ключевые аэродромы россии в городе Саки и аэродром Бельбек, расположенный к северу от Симферополя. После "хлопка" на аэродроме Саки оккупанты стали чаще использовать аэродром Бельбек.

Аэродром Саки

Журналисты Радио Свобода делали анализ аэродромов, которые россия в Крыму использует для войны против Украины. Сообщалось, что на аэродроме первого класса в городе Саки базируется 43-й истребительный авиационный полк ПКС россии.

В его составе самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Ранее на аэродроме в Саки была база ВМС Украины.

Гарнизон российских авиаторов расположен в поселке Новофедоровка, где и был "хлопок" 9 августа. В результате "хлопка" было уничтожено от 8 до 24 самолетов Су-24 и Су-30.

Аэродром Бельбек

Также в Крыму есть большой военный аэродром Бельбек, о котором упоминалось выше. В марте в воздушных силах Украины информировали, что на аэродроме Бельбек базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

После реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным ВСУ, с территории Черного моря эти самолеты выпускают ракеты по Львовской области.

Эксперты заявляют, что такие самолеты имеют вооруженные крылатые ракеты, которые способны преодолевать расстояния до 5,5 тысяч километров.

В Крыму есть еще 13 аэродромов, часть из которых россия уже не должна эксплуатировать. Речь идет об аэродромах:

Багерово

Веселое

Гвардейское

Джанкой

Донузлав

Евпатория

Заводское

Карагоз

Кача

Кировское

Октябрьское

Советский

Херсонес

Заметим, что "хлопок" также завозили в Джанкойский район, где аэродром Веселое, а также в Гвардейский, возле Севастополя.



В Крыму у россии есть 15 аэродромов / Скриншот видео канала "Дождь"

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