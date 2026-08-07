150 военных объектов Беларуси: журналисты показали потенциальные цели у границы с Украиной

Журналисты создали интерактивную карту со 150 военными объектами на территории Беларуси, которые могут представлять потенциальную военную угрозу для Украины. Среди них – аэродромы, склады, воинские части и заброшенные советские базы, которые в случае необходимости могут быть быстро восстановлены.

Об этом пишут журналисты "Схем".

Что показывает карта?

Журналисты проекта "Схемы" совместно с коллегами из Белорусской службы Радио Свобода проанализировали спутниковые снимки и информацию из открытых источников. На основе этих данных они создали интерактивную карту, на которую нанесли 150 ключевых объектов военной инфраструктуры Беларуси.

Среди них – авиабазы и аэродромы, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, воинские части, пограничные отряды, учебные центры и полигоны. Отдельно журналисты исследовали бывшие советские военные базы, которые в настоящее время не используются.

По оценкам авторов проекта, такая инфраструктура может стать резервом для быстрого размещения дополнительных российских или белорусских подразделений, а также ракетных комплексов.

Некоторые из аэродромов, попавших на карту, российские военные активно использовали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Почему Беларусь представляет угрозу для Украины?

Несмотря на то, что белорусская армия непосредственно не участвует в боевых действиях на территории Украины, Беларусь с начала полномасштабной войны фактически предоставила свою территорию России для ведения войны.

С территории Беларуси российские войска проводили атаки на Украину, а также использовали местную военную инфраструктуру. Кроме того, журналисты установили местонахождение одного из так называемых фильтрационных лагерей, где российские военные весной 2022 года удерживали и пытали украинцев перед их последующей депортацией в Россию.

Украинские власти также неоднократно предупреждали о риске дальнейшего вовлечения Беларуси в войну. В то же время Александр Лукашенко уверял, что белорусские войска не будут нападать на Украину.

В белорусской оппозиции, в свою очередь, оценивают вероятность прямого вступления режима Лукашенко в войну на стороне России как высокую.

Авторы отмечают, что интерактивная карта не является статичной – в дальнейшем ее планируют дополнять новыми военными объектами, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины с северного направления.

Напомним, Беларусь начала формировать новую десантно-штурмовую бригаду вблизи украинской границы. Ее планируют разместить возле Гомеля – примерно в 40 километрах от Украины. На данный момент уже сформирован один батальон, продолжается комплектование других подразделений, в частности артиллерии, ПВО и разведки.