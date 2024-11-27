Фронт не обвалился: сколько еще продлится интенсивное наступление россиян на Востоке

За последние 7 дней Россия захватила почти 235 километров квадратных, что стало рекордным продвижением за неделю в 2024 году. Самая большая сложность в том, что враг наступает не на одном участке.

Однако несмотря на это, фронт не обвалился, а это самое важное в обороне, сказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. К слову, в целом в ноябре врагу удалось захватить 600 квадратных километров.

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Имеет ли Россия еще потенциал для наступления

На фронте продолжается оборонительная операция украинских войск. На некоторых участках наши войска могут, или уже отвоевали определенные позиции, которые ранее занял враг и вытеснили его оттуда.

Есть участки, на которых происходит сдерживающая оборона, например, на Кураховском направлении, которая предусматривает приостановление продвижения врага, сбивания темпа продвижения и нанесения максимальных потерь с последующим отводом войск и занятием других позиций.

Враг наступает и будет наступать пока еще имеет потенциал, однако он постепенно уменьшается. Россияне будут наступать до того момента пока ВСУ не удастся их окончательно остановить,

– отметил Мусиенко.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно больше систем ПВО, чтобы они работали на фронте и были сдерживающим фактором против российской авиации. Также надо больше дальнобойных средств поражения, чтобы создавать врагу серьезные проблемы с логистикой, боеприпасов, дронов и тому подобное.

Какая ситуация на фронтах

Сейчас Кураховское направление самое горячее. Соответственно там зафиксировано наибольшее продвижение россиян. Все это объясняется тем, что как только враг начинает заходить в зону застройки, то продвижение становится больше и быстрее.

Россия входит в зимнюю кампанию и будет пытаться сделать все, чтобы по результатам этой кампании попытаться захватить всю Донецкую область. Такие стратегические цели остаются у врага,

– отметил военный эксперт.

Также увеличилась угроза для Запорожского направления. С начала ноября там фиксируется рост активности врага. Видно, что Россия имеет определенные замыслы и будет пытаться продвигаться.

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"Уже были определенные неудачные попытки, или с совсем незначительным продвижением врага", – отметил Мусиенко.

Курщина это тоже одно из приоритетных направлений, на котором идут активные боевые действия. Как и Купянское направление, но там удалось ситуацию стабилизировать, по сравнению с тем, какой она была две недели назад.

Отметим, что Силы обороны завершили зачистку Купянска от российских захватчиков, которые прорвались в город 13 ноября.