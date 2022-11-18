Львовяне создали интерактивную карту заведений с генераторами и укрытиями

Из-за российских ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры в Украине ввели отключение света. Поэтому львовяне решили создать карту кафе, пабов и ресторанов, где есть генераторы.

В карту также отдельно добавили заведения, имеющие и укрытие, и генераторы. То есть, там вы сможете согреться, подзарядить мобильный телефон и даже безопасно переждать воздушную тревогу.

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Stroom Map – интерактивная карта и ее постоянно обновляют. Поэтому, если вы вдруг знаете какое-нибудь заведение, которое имеет генератор и работает тогда, когда по всему городу нет света, обратитесь к создателям карты – команде Stroom Digital. Они обязательно добавят это место в карту, чтобы о нем узнало как можно больше людей.

Пользоваться картой очень удобно, ведь вы можете тыкать не только карту, но и конкретное заведение в списке. После этого вам сразу покажет, где оно расположено на карте. Просмотреть карту можно – здесь.

В Украине выключают свет: последние новости

15 ноября россияне атаковали 15 объектов энергетической инфраструктуры в Украине. В тот день миллионы украинцев остались без света.

Энергетики отработали очень оперативно и вернули свет в дома людей. Однако из-за повреждений ситуация в энергетической системе Украины – критическая. Чтобы уменьшить нагрузку во всех городах, ввели стабилизационные отключения света, а иногда – аварийные.

18 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия вывела из строя около 50% энергосистемы Украины.

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