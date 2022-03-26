На карте Украины появилась новая горячая точка, – Арестович о сопротивлении Славутича

Утром 26 марта российские военные вторглись в Славутич. Однако город-спутник ЧАЭС сопротивляется оккупантам. Теперь он стал новой горячей точкой.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, безоружные жители Славутича героически противостоят российским военным.

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Город-спутник ЧАЭС дает отпор захватчикам

После вторжения оккупантов безоружные жители Славутича вышли на митинг с украинской символикой. Их не устрашили даже свето-шумовые гранаты и выстрелы в воздух, которыми рашисты пытались разогнать мирный протест.

Героизм жителей города-спутника ЧАЭС заслуживает уважения и восторга.

Новая горячая точка – это город Славутич, жители которого совершают героическое сопротивление захватчикам. И сейчас в Славутиче проходит огромный митинг неповиновения с украинскими флагами. Город героев, город ликвидаторов, город работников Чернобыльской АЭС дает отпор российским захватчикам,

– подчеркнул Арестович.

Напомним, что захватчики ворвались в Славутич 26 марта, захватив местную больницу и похитив мэра. Вскоре мэра отпустили, а люди смогли оттеснить российских военных из центра Славутича.

Здесь больше – брифинг Арестовича за 26 марта: смотрите видео