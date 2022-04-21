"Картинка для пропаганды": на Юге оккупанты обстреливают те города, где заняли позиции

Российские захватчики цинично обстреливают населённые пункты на юге Украины, которые сейчас оккупированы. Так они хотят создать картинку для своего пропагандистского телевидения.

Впоследствии они обвиняют во всех обстрелах Вооруженные Силы Украины.

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Ведут огонь из артиллерии

Враг обстреливает из артиллерии и минометов оккупированные населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях. Далее еще одну "грязную" работу выполняют пропагандисты: они утверждают, что якобы это сделала украинская армия.

Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает каверзную тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины,

– отмечают в Оперативном командовании "Юг".

Напомним, по данным Главного управления разведки МО Украины, оккупанты изолируют населенные пункты, которые им удалось захватить, а также – расстреливают волонтеров.

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